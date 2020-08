Regionali, presentate 16 liste nella prima giornata.

Nella prima giornata utile per la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio regionale in Campania sono 16 le liste depositate. Depositate anche le candidature alla presidenza di Vincenzo De Luca (Pd), Valeria Ciarambino (M5s), Giuliano Granato (Potere al Popolo), Sergio Angrisano (Terzo Polo) e di Stefano Caldoro (coalizione centrodestra).

A sostegno della candidatura del governatore uscente Vincenzo De Luca (Pd) sono state presentate 10 le liste: il Pd, con capolista Giordana Mobilio, ricandida tutti i consiglieri uscenti cui si aggiunge Massimiliano Manfredi, fratello del Ministro della Ricerca e Università; il PSI con capolista Michele Tarantino; PER – per le persone e la comunità; + Campania in Europa con capolista Carolina Persico; Democratici e progressisti con De Luca Presidente che punta sulla capolista Piera Violante Ruggi D’Aragona; Campania Libera che ha candidato come capolista Erminia Mazzoni, prima nel Pdl e dal 2015 sostenitrice di De Luca. In lista anche la consigliera Flora Beneduce eletta nel 2015 con FI e Pina Tommasielli che dal 2011 al 2013 è stata assessore al Comune di Napoli con de Magistris; la lista De Luca Presidente sceglie come punta di diamante l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini; la lista di Centro Democratico. Per De Luca scende in campo anche Italia Viva. Ok anche alla lista che fa riferimento a Clemente Mastella, ‘Noi Campani’ che candida capolista Luigi Santini, docente universitario.

Depositata anche la lista del Movimento 5 stelle a sostegno della candidatura alla presidenza di Valeria Ciarambino che è anche capolista e che schiera tutti i consiglieri uscenti.

Per la coalizione di centrodestra a sostegno del candidato, Stefano Caldoro, depositata la liste di Fratelli d’Italia. Per il centrodestra anche la lista Identità regionale macroregione Sud con capolista Antonio Parente. In Forza Italia candidato capolista è il consigliere uscente Ermanno Russo.

A comporre i 27 candidati anche l’ex capo ultrà del Napoli Gennaro Montuori ‘Palummella’ e l’attrice Giovanna Ferrari. Potere al Popolo a sostegno del candidato presidente Granato.. Depositata anche la lista Terzo Polo che sostiene il candidato presidente Sergio Angrisano. (ANSA).