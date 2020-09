In base alle prime proiezioni di Swg per La7, nelle Regionali in Campania il candidato Pd-Iv Vincenzo De Luca svetta con il 66,8 % su Stefano Caldoro, candidato Fi del centrodestra, al 19,2% mentre Valeria Ciarambino del M5s è al 10,6 % .

Secondo una prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai De Luca ha ottenuto il 60,2% mentre Caldoro ha avuto il 20,3% (la copertura del campione è del 9%).