Regionali, Tajani: in Campania meglio un civico

Antonio Tajani ha ribadito con forza la natura politica dell’alleanza di centrodestra, distinguendola da quella che definisce “di tipo elettorale” della sinistra. Durante la conferenza stampa per la presentazione dell’evento Azzurra libertà, ha annunciato un imminente vertice con gli altri leader della coalizione per individuare i candidati più adatti alle prossime elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto.

Ecco alcuni punti salienti:

Campania e Puglia Tajani ha espresso preferenza per candidati civici, sottolineando l’importanza di figure radicate nei territori. In Campania, il nome di Giosy Romano, coordinatore della ZES unica del Mezzogiorno, è tra quelli che circolano come possibile candidato civico. Tuttavia, Fratelli d’Italia sembra orientato verso un profilo più politico, come quello del viceministro Edmondo Cirielli.

Veneto Tajani ha escluso categoricamente l’ipotesi di una “lista Zaia”, affermando che sarebbe contraria ai principi dell’alleanza. La scelta del candidato sarà valutata con attenzione, ma sempre nel rispetto delle dinamiche interne ai partiti della coalizione.

Strategia del centrodestra L’obiettivo è rafforzare la presenza sui territori e consolidare la leadership locale, evitando frammentazioni e puntando su candidati capaci di unire. Tajani ha anche sottolineato che la coalizione non ha bisogno di negoziare ogni volta la possibilità di correre insieme, perché si fonda su una visione politica condivisa.