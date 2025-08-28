Regionali, Zinzi (Lega) attacca il Pd: dov’è la discontinuità?

- pubblicità -

“Quando Misiani dice che il Pd sta lavorando nel segno della discontinuità rispetto a De Luca, che sempre di quel partito fa parte, o è confuso oppure ci ha dato una bella notizia, perché l’unica opera di discontinuità è quella che faremo noi con il centrodestra unito e forte. Che ci siano dei mal di pancia all’interno di un campo largo nato già zoppo è chiaro ed evidente ormai a tutti, ma se pensano di poter ribaltare sugli altri i problemi che loro stessi hanno creato si sbagliano di grosso. C’è bisogno di un cambio di passo che solo la Lega insieme ai suoi alleati può dare, perché conosciamo le priorità dei nostri territori. Serve ascolto e ricerca del dialogo, bisogna dare più attenzione alle nostre comunità, non in campagna elettorale ma quotidianamente come siamo abituati a fare, incontrando la nostra gente nelle piazze, in strada, ma anche in spiaggia dove stiamo continuando a mantenere un filo diretto con i territori durante questa estate in Campania”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi da Baia Domizia dove sta per iniziare l’ennesimo incontro della Lega sulle spiagge campane.