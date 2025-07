Regionali, Zinzi (Lega): M5S dica che vuole fare del termovalorizzatore

- pubblicità -

“Possiamo finalmente dire che per i 5S in Campania la maschera è caduta. Il dialogo che hanno di fatto aperto con De Luca, confermato proprio dal governatore che ha già incontrato Conte, prova la grande giravolta dei pentastellati in regione, pronti a condividere con De Luca i risultati del suo governo. Un paradosso, alimentato dalle gaffe che in queste ultime settimane abbiamo sentito da chi, come Fico, vorrebbe chiudere il termovalorizzatore di Acerra su cui vorremmo sapere qual è la posizione che intendono condividere. La Lega e il centrodestra si opporranno in maniera netta e ferma a chi si aggrappa a proposte dannose e irresponsabili pur di dividersi qualche poltrona a palazzo Santa Lucia. Chi in questi ultimi anni ha penalizzato i campani non può candidarsi certo a risolvere i problemi che ha contribuito a creare, affossando la nostra regione”.

Lo ha detto il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi, a margine dell’incontro sul ‘Benessere degli animali d’affezione’ in corso a Napoli.