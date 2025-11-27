Regione, Caldoro: falsità di Piero De Luca su patto di stabilità

- pubblicità -

“Consiglio al segretario campano del PD, Piero De Luca, di evitare di esordire con una menzogna. I politici che piegano i fatti non hanno mai grande fortuna. Questa mattina dalle pagine del Corriere, attribuisce al governo di centrodestra un presunto disastro finanziario della Regione. Ma di quale disastro parla? Dimentica, forse, che è opera del centrosinistra: la Campania fu l’unica regione d’Italia a sforare il patto di stabilità, lasciando un buco di oltre 1,5miliardi tra bilancio sanitario e ordinario. La Ragioneria dello Stato, all’epoca, parlò apertamente di default. Dopo cinque anni di governo di centrodestra, la stessa Ragioneria certificò il totale risanamento delle casse regionali: oltre 250 milioni di avanzo sanitario — un risultato mai più replicato — e il 100% di certificazione dei fondi europei, altro primato rimasto unico. Questi non sono giudizi. Sono fatti, scritti nero su bianco nelle carte ufficiali”.

Così Stefano Caldoro in post sui social in merito all’intervista di Piero De Luca sul Corriere della Sera.