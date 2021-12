Regione Campania,Caldoro: M5S è con De Luca ed il Pd ma non ha il coraggio di dirlo. Berlusconi è la figura più rappresentativa per il Quirinale.

“Il movimento Cinque Stelle si avvicina a grandi passi alla maggioranza di De Luca. Mantiene il numero legale quando serve e credo che, in tempi rapidissimi, si formalizzerà questo accordo”. Risponde così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale, a Tele Vomero alla giornalista che gli chiede dei nuovi equilibri in Regione.

Sollecitato dallo studio sull’accordo Pd Cinque Stelle delle amministrative ha aggiunto “la politica perde credibilità quando non è chiara. Qui c’è una ipocrisia vera, i Cinque Stella hanno fatto un accordo organico con il Pd, il partito di De Luca, da qui a breve si presenteranno insieme anche alle elezioni politiche, come hanno fatto alle amministrative”.

“In Regione Campania danno una mano alla maggioranza di De Luca ma hanno non hanno il coraggio di dirlo. Hanno fatto una scelta di campo e dovrebbero farlo con chiarezza” conclude.

“L’ elezioni del Presidente della Repubblica sono un momento particolare non solo perché eleggiamo la più Alta carica dello Stato ma perché è, come sempre è avvenuto, l’avvio di una fase di forti cambiamenti”. Risponde così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale, ad una domanda di Tele Vomero sulle elezioni al Quirinale.

“In questa prospettiva – aggiunge – il centrodestra deve essere compatto, non ha senso un centrodestra che non si riconosca pienamente nella figura di Berlusconi. Nei sondaggi vediamo solo due candidati voluti dai cittadini e sono Mario Draghi e Silvio Berlusconi”.

“Berlusconi – prosegue – non solo ha tutte le carte in regola ma per l’esperienza internazionale, per il ruolo che ha svolto, è la figura più rappresentativa sotto il punto di vista istituzionale e politico.

Oggi Draghi è impegnato a guidare questo Governo e l’Italia fuori dalla crisi ed allora credo sia Berlusconi il più indicato. Ma è evidente che al Quirinale non ci si candida ma si viene candidati e che bisognerà trovare la massima condivisione.”