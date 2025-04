Regione, il centrodestra si muove

- pubblicità -

Dopo aver già cantato il de prufundis a De Luca, il centrosinistra si dice compatto sul “modello Napoli”. Da consiglieri comunali di opposizione a Napoli, non possiamo che affermare che questo modello è un fallimento! Il modello Napoli che il centrosinistra intende è solo un’“accucchiata”. È un insieme di sigle divise quotidianamente su ogni singolo argomento e il Sindaco Manfredi ne è consapevole per questo preferisce sempre San Giacomo a Via Verdi. Il centrodestra è unito dal 1994, ha una storia, una tradizione e amministra con fare serio e pragmatico tante regioni italiane. È tempo che anche in Campania si cambi finalmente registro.

Che farà il “Campo Largo”? Ex Dc e PSI appoggeranno un candidato Presidente dell’antipolitica? Siamo ridotti a questo? Il Movimento 5 Stelle starà sempre lì ad appoggiare un candidato PD? Insomma il “Modello Napoli” o “Campo Largo” forse esiste nella somma dei numeri ma non nei fatti e nei programmi.

L’unica vera alternativa per la Campania è un centrodestra a guida moderata e pragmatica.

I consiglieri di Forza Italia Napoli

Salvatore Guangi

Iris Savastano

“In questi mesi i Partiti campani del centrodestra hanno detto parole chiare con nomi di storia politica offerti alla valutazione dei Leader nazionali. Un percorso lineare che è figlio di un confronto nei partiti e tra i partiti di centrodestra. Chiunque pensi che la Campania debba cambiare trova nel centrodestra il riferimento unico di alternativa. La confusione totale di un centrosinistra allo sbando non modifica il nostro riferimento serio alle vere problematiche del territorio e dei cittadini. Rappresentazioni giornalistiche tali restano se mirano a fantasiose ricostruzioni.

L’Avvocato Romano è un ottimo tecnico che sta facendo un grande lavoro per il sud e per la Zes unica voluta dal Governo Meloni. E’ stato scelto nel ruolo per le sue caratteristiche professionali, ma è stato anche uomo che ha sostenuto De Luca. Può essere una risorsa per il centrodestra se vorrà impegnarsi politicamente ma non rapprestarlo come alfiere”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.