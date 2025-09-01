Regione, spunta la candidtura Carfagna

- pubblicità -

La corsa per la presidenza della Regione Campania si sta trasformando in una partita ad alta tensione politica, e Mara Carfagna sembra essere il nome attorno al quale il centrodestra sta cercando di costruire una candidatura unitaria e strategica.

Ex ministra nei governi Berlusconi e Draghi, oggi segretaria di Noi Moderati, Carfagna è vista come il “punto di caduta perfetto” per evitare frizioni tra i partiti della coalizione.

Ha ricevuto l’ok da Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e fino a poco tempo fa candidato favorito di Fratelli d’Italia.

Il suo recente post sui social ha segnato un cambio di passo: ha parlato di una Campania “contendibile” e di un centrodestra compatto, pronto a rispondere alle vere emergenze regionali.

L’ipotesi civica, con nomi come Michele Di Bari (prefetto di Napoli) e Giosy Romano (commissario ZES), non convince del tutto. Romano, in particolare, sembra essere stato “scaricato” politicamente dal suo sponsor Raffaele Fitto.

Le dichiarazioni di Giovanni Donzelli (“In Campania pensiamo a un civico”) sembrano chiudere la porta a una candidatura politica di Cirielli, che potrebbe dover accettare Romano come compromesso.

Il governo starebbe pensando a una “candidatura di servizio” per Carfagna: un sacrificio oggi per garantirle una ricandidatura nel 2027.

In cambio, dovrebbe impegnarsi a restare in Consiglio regionale fino al termine della legislatura e guidare l’opposizione, se non eletta.

I sondaggi non sono favorevoli al centrodestra, ma Carfagna potrebbe rappresentare una figura capace di attrarre l’elettorato moderato, scontento sia del PD che del M5S.

Dall’altra parte, il centrosinistra punta su Roberto Fico, ex presidente della Camera, sostenuto da un’alleanza tra PD e M5S, seppur definita da Carfagna come “un’alleanza tra deboli”.

Questa sfida campana è molto più di una semplice elezione regionale: è un test cruciale per gli equilibri nazionali e per il futuro del centrodestra.