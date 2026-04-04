Revoca rating legalità a Dussman Service, in ballo appalto Eav

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha revocato il rating di legalità alla Dussmann Service srl.

“Mentre dalla Regione si continua a promettere un piano che, almeno nelle intenzioni, risolleverà l’azienda regionale del trasporto pubblico, i fatti dicono che c’è un mega appalto da quasi 100 milioni di euro affidato da Eav alla Dussmann Service, un’impresa che dopo una serie di inchieste giudiziarie fa anche i conti con la recente revoca del rating di legalità da parte dell’Antitrust. A questo punto siamo curiosi di sapere se e in che modo Fico riterrà di intervenire rispetto a una gara che con la trasparenza e la legalità sembra avere davvero poco a che fare”.

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.

Sull’appalto di EAV a Dussmann Service per il facility management è in atto un’inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli che ipotizza reati di corruzione e turbativa d’asta ed irregolarità soprattutto nella tempistica, subentro disposto con urgenza ritenuta sospetta, in piena campagna elettorale, con tempistiche straordinarie, ignorando un giudizio ancora aperto al Consiglio di Stato, e senza garantire i tempi tecnici per il regolare passaggio di oltre 400 lavoratori.