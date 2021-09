Rifiuti, Urraro (Lega): interrogazione al Mite su caso De Magistris.

“De Magistris viene prontamente incontro a Raggi e Zingaretti sulla questione rifiuti a spese dei napoletani. Come azione di fine mandato, stipula un accordo per portare i rifiuti di Roma in una delle città metropolitane più gravate dal problema. Dal sindaco di Napoli non ci aspettavamo un’eredità diversa ma, nell’interesse della città, intendo portare il problema all’attenzione del Ministro della transizione ecologica, attraverso un’interrogazione in cui chiediamo se sia possibile avviare un percorso inteso ad individuare un piano realistico e sostenibile nel breve e lungo termine per la soluzione dei problemi dei rifiuti non solo di Roma e del Lazio ma anche della Campania, evitando di spostare la problematica da un territorio ad un altro”.

Così in una nota il senatore della Lega Francesco Urraro, annunciando un’interrogazione sul tema.