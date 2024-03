“Sabotaggio” Circum, Nappi (Lega): allarmismo per nascondere incapacità Eav

“Finalmente il presidente di Eav potrà tirare un sospiro di sollievo. La trama ‘oscura’ è stata sventata, e sono stati assicurati alla giustizia i ‘terroristi’ che volevano sabotare la Circum e quel lavoro di altissima qualità che, alla guida dell’azienda regionale dei trasporti, costui sta portando avanti da ormai quasi dieci anni. Grazie al lavoro delle forze dell’ordine abbiamo scoperto che si tratta di tre teppistelli: ora avranno la giusta punizione per evitare che ripetano queste stupide e pericolose azioni. Come avevamo detto, però, sarebbe bastato far funzionare un servizio di vigilanza e un sistema di telecamere per non sottrarre tempo prezioso agli impegni così gravosi dei tutori dell’ordine, per non parlare degli ulteriori disagi agli utenti, del rischio per l’incolumità di passeggeri e personale a bordo e, soprattutto, del panico mediatico scatenato da De Gregorio”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

Advertisements