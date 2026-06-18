Salario minimo, Nappi (Lega): Fico predica male e razzola peggio

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“Al presidente Fico, che torna a parlare di salario minimo, diamo due notizie. La prima: la misura è la più lontana dal garantire benessere ai lavoratori e alle loro famiglie. La seconda: tra i rarissimi provvedimenti prodotti dalla sua Giunta c’è quello del salario minimo per il personale addetto agli appalti affidati dalla Regione Campania a imprese private.

Peccato che la gara per l’affidamento dei servizi di guardiania e sicurezza agli uffici regionali sarebbe stata aggiudicata ad una ditta che si sarebbe imposta grazie ad un’offerta al ribasso del 31% del prezzo, ricavandolo proprio dai salari dei suoi dipendenti. Salario più minimo di così…”.

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.