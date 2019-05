“Solo a Napoli e provincia ci sono 12mila condannati che, siccome manca il personale nei tribunali, non sono in carcere: sono stati arrestati, processati, condannati e siccome il tribunale non ce la fa, non sono in galera, sono a spasso. Il decreto sicurezza, che è pronto, era già pronto settimana scorsa, assume 800 persone per accompagnare in carcere questi bei personaggi”. Lo ha detto a Rtl 102.5 il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

