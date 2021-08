Salvini a Caserta e Salerno: garantire salute e lavoro.

“In questa splendida terra, oltre al diritto alla salute e al lavoro, va garantito anche il diritto ad avere un ambiente sano, sicuro e pulito”. Lo ha detto Matteo Salvini a margine di un incontro tenuto nel pomeriggio a Campagna (Salerno).

“Il programma per il Sud prevede lavoro, infrastrutture e, oggi in provincia di Salerno e Caserta, anche tutela dell’ambiente e diritto alla vita. Tra Terra dei Fuochi, discariche abusive, emergenza rifiuti, raccolta differenziata che non c’è, tassa rifiuti tra le più care d’Italia. Quindi garantire alle famiglie e alle imprese campane, i diritti di tutte le altre famiglie e di tutte le altre imprese”. Per Salvini, inoltre, il problema della Terra dei Fuochi non viene risolto perché “qui come in altre zone c’è la camorra che ci guadagna”. Per il leader della Lega “occorrono impianti che trasformino i rifiuti in calore, in ricchezza e in energia come in tante altre città e tante altre capitali. I rifiuti non devono essere un problema e un affare per la camorra ma devono diventare energia pulita e calore per le famiglie. Basta copiare quello che hanno fatto gli altri”.

In mattinata Salvini è stato a Caserta, alla caserma Ferrari Orsi: “Ho portato il mio ringraziamento alla Brigata Bersaglieri Garibaldi. Onore alla loro missione e al loro modello, fonte di orgoglio per questo territorio, con gratitudine per il servizio che i nostri militari compiono in Patria e all’estero a difesa della sicurezza di tutti gli italiani”. (ANSA).