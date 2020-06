Salvini a Napoli: con De Luca Mastella, Pomicino e De Mita, la vecchia politica. No a Caldoro: brava persona ma serve cambiamento. Plexiglass a scuola: una grande cazzata.

Matteo Salvini parla in conferenza stampa a Napoli. Regionali in primo piano, così il leader della Lega attacca: “Se il modello di De Luca è quello dei fantastici 4 – De Luca, De Mita, Mastella e Cirino Pomicino – questi glieli lascio volentieri. I napoletani e i campani devono avere un’alternativa”.

E questa alternativa dovrebbe essere presentata a breve. “Per il candidato in Campania, la risposta la daremo all’inizio della prossima settimana. I sondaggi, per quel che valgono, danno la Lega primo partito del centrodestra in questa regione. Ma noi non imponiamo niente a nessuno, non dico che il candidato debba essere per forza nostrro nostro. L’importante è che il candidato metta d’accordo tutti e incarni la voglia di cambiamento e di completa differenza rispetto a De Luca, che per salvare la poltrona prende chiunque passi per strada”.

Per l’ex ministro dell’Interno il nome di Stefano Caldoro sarebbe poco indicato. Si chiede “cambiamento”. L’ex governatore per Salvini è “una brava persona” ma evidentemente dopo un mandato da presidente e uno da capo dell’opposizione, il Carroccio spinge per altri. Non sarà Catello Maresca, il magistrato ha smentito la sua corsa in una coalizione di centrodestra.

Accanto a Salvini ci sono il consigliere regionale Giampiero Zinzi e Severino Nappi, già assessore con lo stesso Caldoro. Così il partito: “La grande famiglia della Lega in Campania si allarga, benvenuti”.

“Chiudere i bimbi nel plexiglass in classe è una cazzata che solo un ministro incompetente poteva pensare”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a Napoli. “I deputati della Lega – ha aggiunto – sono da due giorni in aula a combattere questo decreto e in aula non ci sono Conte e il ministro dell’istruzione”.