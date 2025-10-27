Salvini: Circumvesuviana da commissariare

- pubblicità -

Matteo Salvini arriva al Teatro Sannazaro, per presentare le liste della Lega alle Regionali, e si mostra carico («splendida accoglienza, c’è voglia di cambiare»). Il capo leghista dice di «aspettarsi un risultato storico» in Campania.

E da ministro dei Trasporti, si regala un affondo sulla Circumvesuviana. «Il trasporto pubblico regionale in Campania è inefficiente – afferma -. La Circumvesuviana è una vergogna. Se potessi la commissarierei oggi e la affiderei alla gestione diretta di Fs. Ci stiamo lavorando». Se sia un annuncio elettorale o altro, lo si capirà a breve.