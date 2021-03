Il leader della Lega Matteo Salvini, è in Tribunale, a Napoli, per l’ udienza del processo al Gruppo rock “99 Posse”, accusato di diffamazione aggravata per un post su Facebook del 2013 contenente insulti al segretario della Lega.

Il processo si svolge davanti alla sesta sezione penale (presidente Antonio Palumbo).

Il gruppo dei “99 Posse “, nato nel 1989 nell’ambiente dei Centri sociali, non è presente in aula. (ANSA).