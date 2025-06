Sanità, Caldoro replica a De Luca: sotto mio mandato eliminati debiti e avanzo di 150 milioni

- pubblicità -

Vincenzo De Luca “ha parlato di debiti ereditati dalle precedenti amministrazioni nel settore della Sanita’. Per quanto mi riguarda, negli anni dal 2010 al 2015, quelli della mia presidenza e del governo di centrodestra in Campania, non si e’ contratto un solo euro di maggiore debito, anzi, si e’ annullato un disavanzo di 870 milioni e prodotto un avanzo di 150 milioni lasciati in dote, insieme al risanamento della Sanita’ regionale, alla nuova amministrazione. Si tratta di dati, cifre e risultati certificati e consultabili dagli enti governativi che monitorano le regioni sottoposte a piano di rientro. Mi chiedo, infine, chi sia il destinatario dell’accusa del Presidente della Regione”.

Lo ha affermato, in una nota, Stefano Caldoro commentando le affermazioni del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rilasciate nel corso del suo intervento agli Stati generali della Prevenzione in programma oggi e domani a Napoli.