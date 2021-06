Sanità, Castiello (Lega): Ospedale del Mare fatiscente mentre De Luca fa cabaret.

“Al netto dell’ammirevole spirito di sacrificio degli operatori sanitari che vi lavorano, l’ospedale del Mare di Napoli rimanda all’immagine di un ospedale da campo improvvisato in un teatro di guerra da poco colpito da una pioggia di bombe devastatrici. Dai pazienti che collassano in corsia agli impianti internet e telefonici andati fuori uso, ai condizionatori d’aria finiti in tilt, ai laboratori per gli esami clinici chiusi per inagibilità, la situazione si presenta grave, paradossale e dolorosa al tempo stesso. L’aspetto più triste tuttavia è dato dalla circostanza per cui, o col freddo o con la bella stagione, il risultato non cambia: l’ospedale va in crisi con tutto quello che ne deriva. La precarietà in cui versa il nosocomio del Mare è un tema che purtroppo non appassiona il presidente De Luca, il quale si guarda bene dal citarlo nelle sue dirette da cabaret perché grande sarebbe l’imbarazzo che lo colpirebbe. Eppure sono mesi che a più riprese ho denunciato ed esortato il presidente Sceriffo a pianificare un’azione di efficientamento della struttura per scongiurare il ripresentarsi di dinamiche che purtroppo, puntuali come una maledizioni, si ripropongono drammaticamente alla prima emergenza. La fiorente sanità campana è come il ‘paltò di Napoleone’ che Totò stringeva tra le mani nella celeberrima ‘Miseria e Nobiltà’: semplicemente non esiste!

Voglio dare la mia solidarietà a medici, pazienti e altro personale sanitario, con la promessa che continuerò a seguire la vicenda utilizzando la funzione ispettiva che mi consente il ruolo che ricopro al fine di fare luce su degrado e sperperi. Quanto al governatore del fu lanciafiamme, mi limito a dire che tra il buon governo e il cabaret c’è una differenza. Che a lui sfugge”.

Lo dichiara la deputata campana della Lega Pina Castiello, membro dell’esecutivo nazionale del partito.