Sanità: isole del golfo riconosciute aree disagiate

“Le isole e le aree periferiche della Campania vivono ogni giorno il peso dell’isolamento e della distanza. Riconoscere questo disagio e agire di conseguenza è una scelta di giustizia. Questa legge non crea privilegi, ma restituisce dignità.” Con queste parole il presidente della I Commissione e consigliere regionale di Azione Giuseppe Sommese ha commentato l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge che riconosce Capri, Ischia e Procida – insieme ai Comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri – come zone disagiate sotto il profilo della fruizione dei servizi sanitari.

Una proposta concreta, voluta e portata avanti con determinazione dal Presidente della I Commissione Giuseppe Sommese, che rappresenta un passo decisivo verso l’equità territoriale e il diritto alla salute.

“Questa legge – continua Sommese – nasce da un principio semplice: la salute non può essere ostaggio della geografia. Chi vive su un’isola o in un’area interna ha gli stessi diritti di chi vive in città. Ringrazio tutti i colleghi del Consiglio e il presidente Gennaro Oliviero per il sostegno istituzionale e politico a un lavoro partito mesi fa e costruito ascoltando i territori.”

Il provvedimento prevede una serie di interventi mirati: dal potenziamento dei presidi sanitari all’accessibilità ai luoghi di cura, dalla mobilità del personale medico alla valorizzazione delle strutture territoriali, con un focus specifico su servizi ostetrici, neonatali e oncologici. Consentirà inoltre in particolare di salvare i punti nascita esistenti e di istituirne nuovi sulle isole.

“Questa legge è un segnale atteso da anni. Riconoscere Capri, Ischia e Procida come zone disagiate significa finalmente prendere atto della realtà di territori che affrontano ogni giorno difficoltà strutturali nell’accesso alla sanità.”

Così in una nota congiunta i sindaci delle tre isole hanno espresso soddisfazione per l’approvazione della legge, ringraziando il presidente Giuseppe Sommese e il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero per l’impegno costante e l’attenzione concreta.

“Abbiamo votato a favore della legge regionale per il riconoscimento delle isole del Golfo di Napoli e di altri Comuni campani come aree disagiate soltanto per senso di responsabilità rispetto a territori in cui la cui situazione sanitaria è, a dir poco, disastrosa. Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, Ischia, Capri e Procida, si continua a fare i conti con la carenza dei trasporti, col mancato recupero delle spiagge, con un sistema di depurazione delle acque per niente efficace. Si tratta di criticità contro le quali ci battiamo da anni per restituire dignità alle perle turistiche della Campania e ai loro abitanti, trascurati e messi ai margini da questa Amministrazione regionale. La maggioranza è stata del tutto sorda e indifferente alle nostre richieste e ora, con la solita ipocrisia e con le elezioni ormai alle porte, prova a cavarsela con un ‘pannicello caldo’, un atto puramente propagandistico. Per fortuna, il tempo delle pagliacciate e della presa per i fondelli è giunto al termine. Saremo noi, quando tra pochi mesi saremo al governo della Campania, a offrire le risposte che quei territori e quei cittadini hanno atteso invano per oltre 10 anni”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.