Santa Caterina al Foro Magno rischia di diventare una moschea

- pubblicità -

“Desta allarme e profondo sconcerto la rimozione del crocefisso dell’antica chiesa di Santa Caterina al Foro Magno, a Napoli, luogo di culto e simbolo religioso identitario di questo quartiere storico, Chiesa venduta ad acquirenti privati tra cui, pare, una persona di origine pakistana. Una rimozione, quella di un crocefisso a cui tutta la popolazione è profondamente legata, che è avvenuta tra la l’assenza di giustificazioni e il silenzio assordante delle istituzioni locali. Non possiamo accettare né tollerare che un luogo sacro della nostra tradizione possa trasformarsi in un centro di preghiera islamico o in una moschea, cancellando storia e patrimonio culturale. È inaccettabile che Comune e Regione, a guida PD, rimangano in silenzio di fronte a questa situazione che tocca nel profondo l’identità dei napoletani.

Chiediamo immediate spiegazioni ufficiali, trasparenza sulle reali intenzioni dei nuovi proprietari e l’intervento urgente della Soprintendenza per la tutela del bene culturale. Napoli è una città orgogliosa della sua storia e del suo spirito multiculturale, ma questo non significa cancellare le proprie radici. Difendere Santa Caterina e il suo crocefisso vuol dire difendere la nostra anima e il nostro patrimonio che le istituzioni locali, oggi colpevolmente silenziose ed assenti, hanno il dovere costituzionale e morale di tutelare”.

Così il senatore campano della Lega, Gianluca Cantalamessa.