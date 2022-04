Scabec e Procida Capitale, Nappi (Lega): la cultura in Campania? È vaso di Pandora, abbiamo cominciato a scoperchiarlo.

“Tutte le situazioni vanno attenzionate. Non essere preoccupati vorrebbe dire non essere responsabili”. Così il rettore del Politecnico, Ferruccio Resta, a margine dell’Open Day dell’ateneo commenta gli ultimi episodi di cronaca avvenuti anche in quartieri universitari inclusa piazza Leonardo Da Vinci “Arriviamo da due anni di grandissime tensioni interne, personali e sociali. È quindi normale che alcune sfocino nella rabbia. Bisogna presidiare molto bene la sicurezza perché è una delle caratteristiche importanti per una città che deve essere accogliente e attrattiva. Non sottovalutiamo questi segnali e una delle soluzioni per farlo è rendere sempre più vivi questi spazi”, ha concluso.

