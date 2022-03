Scabec, Nappi (Lega): da De Luca nessuna risposta, mi presenterò in sede per visionare i fascicoli.

pubblichiamo la lettera che il consigliere regionale Severino Nappi, capogruppo Lega Salvini Premier, ha inviato alla presidenza della Scabec S.p.A., società in house della Regione Campania

Al Presidente SCABEC S.p.A

p.c. Presidente della Giunta Regionale

Gentile Presidente,

Le comunico che, all’esito delle insoddisfacenti risultanze dell’interrogazione consiliare da me proposta e delle risposte fornite dal Presidente della Giunta Regionale, ritengo necessario, con l’urgenza che il caso richiede, procedere alle attività ispettive che l’art. 45 dello Statuto della

Regione Campania attribuisce ai consiglieri.

In tale prospettiva, mi recherò presso la sede amministrativa societaria il giorno 4 aprile p.v., alle ore 10,30 col prosieguo, per i relativi incombenti.

In particolare, desidero visionare, in prima battuta, i fascicoli relativi a tutto il personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, in servizio e cessato nell’anno 2022, nonché i contratti di collaborazione e consulenza a qualsivoglia titolo e natura stipulati dalla società negli anni dal 2016 ad oggi.

Distinti saluti