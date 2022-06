Scabec, Nappi (Lega): se si vuole tenere in vita uno “stipendificio”, De Luca faccia almeno lavorare i suoi protetti.

“Scabec? È chiaro a tutti che è uno ‘stipendificio’ ma De Luca faccia almeno lavorare i suoi protetti. Per quale motivo lo stanziamento di 250mila euro per lo spettacolo di Gigi D’Alessio viene affidato alla Fondazione Campania dei Festival e non alla società che ha sempre organizzato questi eventi proprio ora che si trova in crisi finanziaria? E come si giustifica in questo contesto che, in piena paralisi organizzativa, Scabec progetta di stabilizzare 20 dipendenti? A distanza di sei mesi dall’esplosione del caso della società per la valorizzazione del patrimonio culturale regionale, De Luca e i suoi continuano a trincerarsi dietro il silenzio, ma non si illudano, presenterò una nuova interrogazione ed effettuerò un ulteriore accesso per fare chiarezza sull’ennesimo lato oscuro della vicenda. I campani devono sapere in che modo si spendono i soldi pubblici”.

Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Trasparenza del Consiglio regionale.