Scampia, FI: sinistra surreale

- pubblicità -

E’ surreale la risposta della Sinistra napoletana alle affermazioni del Presidente del Consiglio. Sbagliamo quando affermiamo che nell’azione di sgombero delle Vele c’è stata una azione forte del Ministero degli Interni per il tramite della Prefettura di Napoli sulla salvaguardia dell’ordine pubblico? Sbagliamo quando affermiamo che da questo Governo ci sono state solo risposte concrete con presenza delle forze dell’ordine e fondi stanziati da Roma per assistere la popolazione delle Vele quando a luglio si è verificato il tragico crollo del ballatoio? Sbagliamo quando avremmo potuto additare, come la sinistra ama fare, i colpevoli nel corso degli anni dell’abbandono delle periferie e delle mancate manutenzioni (cioè tutti i sindaci di sinistra che Napoli ha la “fortuna” di annoverare nella propria storia recente) ma non l’abbiamo fatto? Sbagliamo quando affermiamo che il gruppo di Forza Italia e il centrodestra in consiglio comunale non ha mai votato contro un atto che riguardasse la situazione tragica delle Vele? Quanti altri “sbagliamo” dobbiamo elencare? La vera tragedia è tutt’altro, è che Scampia era ridotta così perchè chi l’ha Amministrata ha lasciato questo. Oggi la questione riqualificazione delle periferie e sicurezza ha ben altre guide. Questo Governo a Caivano ha dato dimostrazione di forza e concretezza, così come si proseguirà con il decreto approvato pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale nel quale sono state individuate 7 aree al alta vulnerabilità sociale sulle quali verrà attuato il modello Caivano. Un cambio di passo mai visto prima. A Napoli viene individuata proprio l’area Scampia-Secondigliano e il commissario Ciciliano avrà per i prossimi 3 anni un fondo di 180 milioni di euro per lavorare su queste zone. Nelle dichiarazioni del Presidente Meloni abbiamo riscontrato i dovuti ringraziamenti al Sindaco Manfredi per l’operato e per il lavoro sinergico tra istituzioni dunque siamo noi a scandalizzarci delle solite affermazioni della sinistra che se fanno loro vanno bene ma se fanno altri si grida allo scandalo. La solita doppia morale. Come Forza Italia Napoli siamo grati al Governo per il lavoro svolto, avanti così oltre ogni dichiarazione rancorosa. Viva i fatti e non le parole.