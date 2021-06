“Una notizia molto triste. L’UGL esprime il suo cordoglio per la morte di Guglielmo Epifani, ex leader della Cgil e segretario del Pd. Un uomo di sindacato di valore e di grande umanità. Ci legava il comune impegno per sostenere e tutelare i diritti di tutti i lavoratori volto a costruire un’Italia migliore. Oggi il Parlamento è in lutto”.

Lo ha detto in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL.