Scontri, Castelli (Lega): violenza da condannare ma De Luca e Conte hanno esasperato gli animi.

Aggredire giornalisti e forze dell’ordine è una pratica che non può essere tollerata: non ci sarà mai alcuna motivazione valida che possa giustificare la deriva violenta di qualunque protesta. I fatti di Napoli vanno condannati senza appello e senza esitazioni. Sullo sfondo dell’accaduto resta però la responsabilità di chi ha lasciato trascorrere invano molti mesi, senza organizzare un sistema di difesa dal virus e di tutela dagli effetti che i nuovi provvedimenti restrittivi avrebbero potuto determinare. De Luca e il governo centrale sono facce diverse dello stesso disastro. Sarebbe stata necessaria una sensibilità istituzionale per considerare che un popolo, quello italiano e napoletano in particolare, già messo a dura prova dal durissimo lockdown, avrebbe corso il rischio di consegnarsi a un’esasperazione incontrollata, in presenza di nuovi provvedimenti limitativi, non suffragati da adeguate strategie di ristoro. Questa sensibilità è mancata e oggi la tensione è alle stelle, ovunque, nel Paese. Si poteva fare tanto di più per evitare questo clima di angoscia e preoccupazione dalle prospettive imponderabili. Chi doveva rimboccarsi le maniche ha preferito pensare al cabaret, alle passerelle, alla distribuzione di prebende per i suoi sodali anziché alle reali esigenze del popolo”.

Lo dichiara la deputata della Lega Pina Castiello.