Scoppio deposito via Foria, Nappi (Lega): Comune dia un tetto alle 16 famiglie sfollate

“Dopo la segnalazione via social del solito ‘parlamentare parcheggiatore’ il Comune di Napoli ha sequestrato, alla ‘Speedy Gonzales’, l’area che sarebbe stata occupata abusivamente dal titolare del ristorante ‘Corrado’ di via Foria. Ora ci aspettiamo dal Comune di Napoli la stessa solerzia e rapidità nel dar seguito alla nostra richiesta di restituire un tetto sulla testa a chi, dopo oltre 2 mesi dallo scoppio nel deposito dello stesso ristorante, continua a vivere per strada e vede la sua casa pericolante anche a rischio sciacallaggio! Parliamo di ben 16 famiglie sgomberate da giugno dalle case in cui vivevano e che sono state letteralmente lasciate al loro destino, insieme a chi ha dovuto chiudere la propria attività commerciale. Il dovere del Comune, nel tempo necessario ai lavori di ripristino dell’agibilità e della sicurezza, è di garantire subito degna e adeguata sistemazione ai cittadini sfollati, magari utilizzando qualcuno degli edifici pubblici che, gratuitamente affidati dalla precedente Amministrazione comunale, continuano ad essere oggi gestiti dai centri sociali. Sgomberiamo questa gente e troviamo spazi per le persone perbene”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.