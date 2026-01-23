Sicurezza, Cantalamessa (Lega): Pd e 5S tagliarono agenti e aumentarono immigrazione incontrollata

- pubblicità -

“I Sindaci di sinistra ogni giorno piangono e polemizzano sulla carenza degli organici, ma la colpa è proprio della loro parte politica. Il sindaco di Roma Gualtieri nel 2020 faceva il ministro dell’economia e il governo di cui faceva parte garantiva soltanto il 60% del turnover: ogni 100 agenti pensionati ne sono stati assunti solo 60. Il nostro governo invece oggi garantisce il 100% del turnover. Ma le colpe della sinistra non si fermano ad aver creato le carenze di personale. Sotto il loro governo, infatti, sono state messe in campo scellerate politiche migratorie che hanno permesso di entrare senza controllo a migliaia di persone spesso dedite ad attività illecite. I sindaci giallorossi, dimostrano una gran faccia tosta ad attaccare l’attuale governo e la smettano di polemizzare su una criticità che la loro stessa parte ha creato”.

Così il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, componente della commissione parlamentare antimafia.