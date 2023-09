Sicurezza e abusivismo, una città allo sbando, la denuncia di Forza Italia

Ogni lunedi è un bollettino di guerra. Siamo costretti a raccontare una Napoli in preda all’anarchia.

Nell’ultimo fine settimana abbiamo di nuovo assistito a fenomeni criminali; ragazzini che girano per il centro con pistole in vista, creando panico e tensione tra i luoghi più affollati della città. La situazione è evidentemente sfuggita di mano e giorno dopo giorno peggiora sempre più.

Continuiamo a chiedere all’Amministrazione di far presidiare le zone con maggior afflusso nel fine settimana perchè è li che si presentano quasi sempre episodi criminali.

Lasciamo invece indifesi i nostri ragazzi che vorrebbero trascorrere ore serene nel fine settimana. E’ grave quanto sta succedendo, fa paura dirlo ma la città è totalmente incontrollata.

Gravi gli abusi di alcuni tassisti che penalizzano un’intera categoria. Non essendoci un numero sufficiente di polizia turistica, sia alla stazione centrale che nei luoghi di particolare interesse strategico-turistico, alcuni tassisti napoletani non rispettano il regolamento comunale. Le tratte brevi vengono penalizzate e ai turisti vengono chiesti prezzi esorbitanti. La polizia turistica è insufficiente nei numeri e questo determina difficoltà maggiori al contrasto dell’abusivismo nel settore turistico. A causa di pochi disonesti viene messa in cattiva luce un’intera categoria lavorativa. Abbiamo già chiesto più volte alla Giunta di lavorare per il rinforzo della turistica ma, nonostante ordini del giorno approvati in seduta di bilancio e continue sollecitazioni, ancora i numeri risultano insufficienti. Il servizio mandato in onda da “mi manda rai3” è preoccupante e soprattutto mortificante. Quanto ancora dobbiamo aspettare?