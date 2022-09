Sicurezza, Russo (FdI): più risorse a Strade Sicure per tutela esercenti.

“L’allarme sicurezza, rilanciato in queste ore da Confesercenti Napoli, purtroppo non riguarda solo Napoli e provincia ma tutta Italia. Non si può mettere così in pericolo la vita delle persone e le attività commerciali, servono interventi urgenti per impedire la fuga dei commercianti che vedono in pericolo i propri negozi e tutelare la serenità dei cittadini”.

Così, in una nota, Giovanni Russo, parlamentare e candidato di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati al proporzionale (Campania 01, Napoli e Provincia), rilancia il tema della sicurezza dopo gli ennesimi episodi di criminalità a Napoli. “Questi casi di violenza vanno drasticamente ridotti, Fratelli d’Italia nel suo programma elettorale prevede il potenziamento del programma Strade Sicure, puntando all’incremento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con maggiori risorse e dotazioni – aggiunge Russo -, questi episodi di violenza non toccano personalmente solo i cittadini e gli esercenti ma vanno a incidere anche sulla presenza dei turisti in Italia che di fronte a scene così pericolose, si sono poco sicuri, con un danno di immagine ed economico a livello internazionale rilevante”.