Soldi al Comune di Napoli, Rosato (Iv) a Mattina Live: affidarli a Manfredi è diverso che affidarli a de Magistris.

“Sul salva-Napoli, che in realtà riguarda tanti Comuni anche del Nord come Torino, in Parlamento c’è un senso di responsabilità: è un tema che richiede risorse pubbliche nazionali, altrimenti il problema non si risolverà mai. Però bisogna dire che affidare risorse pubbliche nazionali a de Magistris è diverso che affidarle a Gaetano Manfredi: mentre nel primo caso erano sprecate, nel secondo sappiamo che arriveranno a buon fine e che le risorse pubbliche che possiamo investire su Napoli serviranno veramente per cominciare un processo di risanamento vero e profondo che consenta al Comune di vivere una vita diversa”.

Lo ha detto Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati e presidente di Italia Viva, ai microfoni di Mariù Adamo in un’intervista per MattinaLive, il morning show in onda su Canale 8.

“Sono tanti i Comuni che soffrono una situazione ingestibile, molti di questi anche nella provincia: è chiaro – ha concluso l’esponente di ItaliaViva – che quando si arriva ad un punto in cui l’equilibrio economico non c’è più o si decide di affrontare il problema in maniera determinata o i servizi continueranno ad essere tagliati. Noi siamo disponibili ad affrontare il tema con serietà in legge di bilancio”.