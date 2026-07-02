Sospensione progetto disoccupati, Guangi (FI): auspichiamo celerità verifiche

Parliamo di un’iniziativa che avrebbe potuto rappresentare una risposta concreta per la città, contribuendo ad affrontare anche il tema della manutenzione del verde pubblico, da tempo tra le principali criticità di Napoli, e offrendo al contempo un’importante opportunità occupazionale.
Sono oltre 1.200 le persone che attendevano di poter accedere a questo percorso, con altrettante famiglie che guardavano a questo progetto come a una concreta prospettiva per il proprio futuro. Dopo mesi di attesa sembrava che tutto fosse finalmente pronto, ma la sospensione in autotutela disposta da Sviluppo Lavoro Italia impone ora gli opportuni approfondimenti.
Proprio per questo chiediamo che le anomalie segnalate vengano verificate con la massima celerità, nella piena trasparenza e nel rispetto della legalità, affinché si possa fare rapidamente chiarezza e consentire, se ne ricorreranno le condizioni, la ripresa del progetto.
Napoli non può permettersi di perdere un’occasione così importante né di lasciare ancora nell’incertezza centinaia di cittadini che aspettano da anni una possibilità di reinserimento lavorativo.»
Lo dichiara Salvatore Guangi, vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli e consigliere comunale di Forza Italia.
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