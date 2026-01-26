Sovraffollamento carcerario: un’emergenza ignorata, incontro giovedì 29

- pubblicità -

Radicali Italiani e ORA!, quest’ultima nuova realtà politica nazionale, organizzano per giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso la Sala Congressi dell’Holiday Inn Napoli – Centro Direzionale, l’incontro pubblico “Sovraffollamento carcerario: possibili soluzioni a lungo termine”, promosso dalla sezione regionale di ORA! in Campania e dedicato a una delle più gravi emergenze civili e istituzionali del Paese.

L’evento si svolgerà all’Holiday Inn Napoli – Centro Direzionale, Centro Direzionale Isola E6, 80143 Napoli.

Il sovraffollamento delle carceri italiane non è un fatto episodico ma il risultato di anni di scelte politiche sbagliate e di una sistematica rimozione del problema dal dibattito pubblico.

A fronte di una capienza regolamentare di 51.277 posti, negli istituti penitenziari italiani sono detenute 63.499 persone.

In Campania la situazione è altrettanto critica, con 7.826 detenuti per 6.173 posti disponibili (fonte: Ministero della Giustizia, dati al 31 dicembre 2025).

A questo quadro già drammatico si aggiunge l’aumento costante dei suicidi in carcere, che nel solo 2025 hanno raggiunto quota 80, insieme ad altri decessi legati alle condizioni di vita negli istituti.

Numeri che certificano il fallimento di un sistema incapace di garantire sicurezza, legalità e rispetto della dignità umana, in aperto contrasto con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali dell’Italia.

L’incontro vedrà la partecipazione di esponenti politici, operatori del diritto e rappresentanti della società civile che hanno vissuto in prima persona la realtà carceraria e nasce dalla volontà di portare il tema del carcere al centro dell’agenda politica nazionale, denunciando l’inerzia delle istituzioni e l’ipocrisia di un approccio esclusivamente repressivo che continua ad aggravare il problema senza affrontarne le cause strutturali.

Agli esperti si affiancheranno testimonianze dirette dal mondo penitenziario, per

una prospettiva completa sull’emergenza.

Il confronto sarà incentrato sulla necessità di riforme politiche di lungo periodo, capaci di superare la gestione emergenziale del sistema penitenziario, restituire concretezza alla funzione rieducativa della pena e riportare il carcere entro i limiti della legalità costituzionale.