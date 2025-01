Stadio Collana, Forza Italia: Comune impugni protocollo di intesa

- pubblicità -

Paradossale il protocollo d’intesa tra Regione e V Municipalità di Napoli sull’utilizzo dello Stadio Collana. Il grandi impianto sportivo del Vomero verrà gestito direttamente dalla Municipalità? E il comune resterà a guardare? Quindi a Napoli assistiamo ad un’autonomia differenziata municipale in stato avanzato e non ne eravamo al corrente. Un accordo netto e rapido tra la Presidenza della V Municipalità e il Presidente dell’Arus, agenzia regionale per lo Sport, che non solo esclude da regolamento la possibilità discrezionale sugli eventi alle Commissioni municipali ma per di più ne esclude il Comune intero. Auspichiamo pertanto che Palazzo San Giacomo valuti di impugnare tale accordo e sia coinvolto nella gestione delle attività all’interno del Collana evitando ancora una volta che la Presidente possa, dopo la questione di Piazza degli Artisti, agire in malo modo e non nell’interesse dei cittadini. Ormai in cerca di un filo diretto con la Regione scavalcando il consiglio municipale e l’Amministrazione Comunale.

I consiglieri comunali di Forza Italia Napoli

Iris Savastano

Salvatore Guangi

I consiglieri di Forza Italia della V Municipalità di Napoli