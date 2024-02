Stellantis, il Pd: giù le mani da Pomigliano, manifestazione sabato 10

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, sono gravi e

preoccupanti.

Quando fu effettuata la fusione tra FCA e PSA che diede vita al gruppo Stellantis erano state offerte ampie garanzie del carattere strategico dello stabilimento di Pomigliano e in generale di tutti gli stabilimenti in Italia.

L’ambiguità dell’Amministratore Delegato di Stellantis e del Presidente di Exor lasciano parecchi dubbi circa il mantenimento di quel patto tra azienda sindacati e istituzioni.

Non c’è più tempo per le chiacchiere e i tatticismi: il Governo e tutte le istituzioni devono mettere al primo posto delle proprie agende politiche ogni misura per tutelare i livelli di occupazione e produzione.

Il Partito Democratico scende in campo al fianco dei lavoratori, stanchi di essere messi sotto ricatto dalle strategie e dal braccio di ferro tra azienda e governo.

Sabato 10 febbraio, alle ore 10.30, si svolgerà una manifestazione pubblica che vedrà la partecipazione di Giuseppe Annunziata, Segretario Metropolitano e Commissario del circolo di Pomigliano, Antonio Misiani, Commissario Regionale e Responsabile imprese del PD nazionale, Fulvio Bonavitacola, Vicepresidente della Giunta Regionale, i deputati Piero De Luca e Marco Sarracino, nonché i Consiglieri Regionali del PD.

Un primo grande confronto pubblico con il quale il Partito Democratico rivendica con fermezza l’assunzione, da parte dell’azienda e del governo, di scelte ed azioni a sostegno dei lavoratori, del lavoro innovativo, affinché gli incentivi alla produzione si traducano davvero in incentivi al lavoro, alla famiglia, all’economia, alla crescita del Paese.



Germaine Popolo, Segreteria Metropolitana PD – Delega al lavoro e professioni

Circolo Pd di Pomigliano d’Arco. Giuseppe Annunziata, Segretario Metropolitano PDGermaine Popolo, Segreteria Metropolitana PD – Delega al lavoro e professioni