Stop a De Luca, le reazioni

- pubblicità -

«Prendiamo atto della sentenza della Corte Costituzionale. Ora abbiamo la responsabilità di aprire tutti insieme, anche con chi ha guidato la Regione in questi anni e con il partito campano, una pagina nuova, lavorando al progetto e alla coalizione di governo per la prossima legislatura, nella consapevolezza che quella campana sarà la sfida più importante della prossima tornata di elezioni regionali».

Lo dichiara il senatore Antonio Misiani, commissario Pd Campania. «Il nostro obiettivo è la costruzione di una coalizione progressista che unisca tutte le forze politiche e civiche alternative alla destra»

«È necessario costruire una coalizione ampia che vada dai moderati ai riformisti fino al M5s così come noi stiamo governando al Comune di Napoli. Bisogna partire dai contenuti, dal programma, dal confronto sui bisogni dei cittadini e poi trovare un candidato che sia capace di interpretare questa esperienza».

Così il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che aggiunge che non sarà però lui il candidato del centrosinistra a Santa Lucia, e che è pronto a sostenere la coalizione con una lista o con candidati civici.

“Tanto sempre di qui devono passare“, è la frase minacciosa che secondo un retroscena del Corriere della Sera il governatore ed ex sindaco di Salerno, di fatto il capobastone dei democratici non solo in Campania, ma in tutto il Mezzogiorno, avrebbe detto ai suoi fedelissimi subito dopo la sentenza che per lui, sulla carta, sa tanto di “game over“.

“La Corte Costituzionale ha semplicemente anticipato il giudizio degli elettori. Via De Luca, via la dittatura di un governatore che ha messo in ginocchio la Campania gestendo potere per il potere. I tanti fallimenti, dalla sanità ai trasporti saranno un lontano ricordo. Finalmente si aprono le porte per un vero cambiamento”.

Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito in regione Gianpiero Zinzi.

“La Consulta mette la parola fine sull’ultimo tentativo disperato del re del proibito e del dispregio delle regole e della democrazia. Vergognoso l’atteggiamento di De Luca, che nel suo perfetto stile, ha attaccato la Corte che ha sancito l’incostituzionalità della legge campana sul terzo mandato. La Campania è finalmente libera da questo personaggio”. Così in una nota Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

“La decisione della Corte Costituzionale sulla ineleggibilita’ di De Luca per un terzo mandato alla presidenza della Regione Campania e’ l’ennesima conferma della prepotenza politica e della supponenza che, ormai da anni, caratterizzano l’operato del governatore”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“Questo suo ennesimo capriccio irresponsabile e’ costato ben 81 mila euro in spese legali alla Regione, e quindi ai cittadini della Campania”. “L’impugnazione da parte del Governo Meloni della legge regionale era un atto dovuto per riaffermare il principio di alternanza politica, fondamentale per un sistema democratico. Il verdetto di oggi dimostra, dunque, che le leggi devono essere applicate sempre, senza ricorrere a raggiri per tentare di mantenere il potere a tutti i costi. Ora il governatore sia rispettoso della sentenza. La Campania merita di voltare pagina con un presidente di Regione, che risollevi le sorti di settori fondamentali come la Sanita’ e che utilizzi una comunicazione chiara e sincera con i cittadini senza piu’ mistificazioni” conclude Vietri.