Strade provinciali e metropolitane, 1 miliardo dal Mit, 85 milioni per la Campania

La ripartizione delle risorse per la manutenzione delle strade provinciali e delle città metropolitane è stata definita: si tratta di un miliardo per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

L’importo ripartito costituisce una cifra record, che a differenza del passato non solo è più cospicua ma soprattutto tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province.

In altre parole, è una distribuzione di risorse significativa, oculata e con una grande attenzione alle esigenze dei territori.

“Sono in arrivo in Campania oltre 85 milioni di euro dal Mit per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali. Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle province, nell’ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro in tutte le regioni del nostro Paese.

Nel dettaglio, saranno assegnati oltre 12,5 milioni di euro della provincia di Avellino, oltre 8,7 milioni di euro in quella di Benevento, 13,5 milioni di euro nella provincia di Caserta, oltre 25 milioni di euro rispettivamente a Napoli e a Salerno. Cifre importanti che ci ricordano l’impegno che il ministro Salvini sta portando avanti in Campania e nel Mezzogiorno per adeguare la rete stradale gestita dalle province alle necessità dei nostri cittadini, al fine di migliorarle e renderle più sicure. Ancora una volta, ringraziamo Matteo Salvini per questo intervento a favore della Campania e delle nostre comunità. Mai cosi tante risorse per la nostra Campania e per il Sud come da quando Matteo Salvini è ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

“Grazie al ministro Salvini per le strade provinciali e delle città metropolitane il Mit ha stanziato la cifra record di un miliardo di euro. Mai in passato era stata attribuite tante risorse per la viabilità e per la Campania sono stati assegnati oltre 85 milioni di euro”. A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. “Per la Campania sono disponibili per l’esattezza 85.648.012 milioni di euro. Una cifra importante che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini”. Ecco il riparto completo: Avellino 12.520.760,57; Benevento 8.768.617,12; Caserta 13.501.517,87; Napoli 25.387.406,27; Salerno 25.469.710,60. “Risorse queste che saranno utilissime per adeguare e sistemare le strade provinciali delle province campane”, prosegue Barone. “L’impegno della Lega per il territorio è continuo e costante e questi provvedimenti evidenziano l’attenzione del partito e del ministro Salvini per le esigenze degli enti e della collettività”, conclude il responsabile Enti Locali della Lega.

“La viabilità è un bene prezioso, l’Italia ha bisogno di infrastrutture e strade che funzionino. Con fatti concreti Matteo Salvini e la Lega tracciano la strada giusta, mentre le sinistre si perdono in chiacchiere e demagogia. Dal piano straordinario del Mit sono pronti oltre 85 milioni di euro che sosterranno in maniera reale ed efficace il rilancio della Campania e del Sud. Un nuovo tassello per lo sviluppo, il lavoro e il futuro dei nostri territori. Avanti così”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.