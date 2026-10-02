Strade Sicure, 3.200 militari in più in strada

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La maggioranza supera lo stallo e dà il primo via libera alla risoluzione della Lega che punta a rafforzare l’operazione “Strade Sicure” con l’impiego di 3.200 militari in più sul territorio nazionale.

Il documento, fermo da aprile, era stato al centro di tensioni interne al centrodestra dopo le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, che lo scorso novembre aveva sottolineato la necessità di “riportare i militari al loro lavoro originario” aumentando invece gli organici delle forze di polizia.

Nelle ultime settimane il tema aveva riacceso le frizioni: la Lega in pressing per ampliare il contingente, Forza Italia e Fratelli d’Italia più prudenti. La svolta è arrivata in commissione Difesa alla Camera, dove la risoluzione è stata approvata da tutta la maggioranza, segnale di un clima più distensivo anche in vista del passaggio finale della legge elettorale, che prevede votazioni a scrutinio segreto.

Da 6.800 a 10mila militari: presidi nei capoluoghi e nuovi carabinieri

La risoluzione prevede: aumento del contingente da 6.800 a 10mila militari, estensione dei presidi ai 61 capoluoghi di provincia oggi privi di pattuglie dell’operazione, assunzione di nuovi carabinieri, rafforzamento della sicurezza in città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili

L’operazione, attiva dal 2008, impiega le Forze armate in compiti di prevenzione e vigilanza urbana.

Crosetto: “Non l’ho ancora vista”. Il ministro insiste sulla riforma degli organici

La reazione del ministro della Difesa è stata tiepida. Lasciando il Senato dopo un’audizione, Crosetto si è limitato a commentare: «Non l’ho ancora vista».

In commissione Esteri e Difesa, il ministro ha ribadito che l’aumento degli organici delle Forze armate richiede coperture finanziarie pluriennali e potrà essere affrontato solo dopo la legge di bilancio, con un nuovo disegno di legge dedicato. Un provvedimento distinto dalla risoluzione della Lega, che riguarda invece il riutilizzo del personale già disponibile.

Minardo (FI): “Equilibrio tra sicurezza e ruolo delle Forze armate”

Il presidente della commissione Difesa, Nino Minardo (FI), rivendica un lavoro di sintesi:

«Abbiamo trovato un punto di equilibrio tra la necessità di rafforzare la sicurezza nei luoghi sensibili e quella di non sovraccaricare le Forze armate, che hanno compiti propri e non possono sostituire stabilmente le forze di polizia».

Sul tavolo dell’esecutivo resta anche il progetto di reintrodurre i carabinieri ausiliari, figura scomparsa con la fine della leva obbligatoria nel 2005, per sostituire progressivamente i militari oggi impiegati in Strade Sicure.

Zinzi: la Lega c’è

«Quando si parla di sicurezza, la Lega c’è e lo dimostra con i fatti. Siamo pienamente soddisfatti del voto di questo pomeriggio in commissione Difesa alla Camera al provvedimento per il potenziamento di Strade Sicure, una misura fortemente sostenuta dalla Lega che punta a portare a 10mila il numero dei militari impegnati nelle città, nelle stazioni ferroviarie e nei luoghi più sensibili. Ci abbiamo creduto fin dal primo momento perché riteniamo fondamentale rafforzare la presenza dello Stato sul territorio, con più uomini e donne delle Forze Armate a supporto delle nostre Forze dell’ordine, che già svolgono ogni giorno un lavoro straordinario per la sicurezza dei cittadini.

Incrementare il contingente di Strade Sicure significa anche poter estendere i presìdi ai capoluoghi maggiormente esposti. Un’esigenza che abbiamo rappresentato con forza anche per la Campania e alla quale oggi arriva una prima risposta importante.

La sicurezza è una cosa seria e il voto di oggi conferma l’impegno della Lega su un tema fondamentale per la vita quotidiana dei cittadini».

Lo dichiara il deputato della Lega Gianpiero Zinzi.