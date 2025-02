Taglio fondi Regione ai Comuni, Barone (Lega): se fosse vero sarebbe gravissimo

- pubblicità -

“Se dovesse rispondere al vero che la Regione Campania, così come è emerso da alcune riunioni tenute nelle settimane scorse e comunicato per le vie brevi anche ad alcuni sindaci, intenda tagliare a numerosi comuni il 10% delle risorse assegnate per gli interventi, praticamente già realizzati, in materia di efficientamento energetico, è un fatto gravissimo che rischia di compromettere i bilanci di centinaia di enti locali. È evidente che sull’argomento siamo pronti a dare battaglia in regione, con il capogruppo Severino Nappi, e in parlamento con il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi”.

A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania.

“È necessario che la Regione chiarisca subito e non si nasconda dietro i funzionari, le risorse sono state assegnate dal governo centrale, ovvero dal Cipess (con delibera del 9 luglio 2024), come anticipazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 per il completamento di 555 interventi, tra l’altro individuati nella stessa delibera, finanziati dal Por Fesr 2014-2020 e non ancora completati”, aggiunge Barone che prosegue: “Il governo nazionale ha deliberato l’anticipazione di 388 milioni di euro perché era venuta meno la copertura inizialmente prevista dal Por Fesr Campania 2014-2020 per decorrenza del termine ultimo di ammissibilità della spesa”.

Per Barone “mentre nell’elenco redatto dalla Regione e trasferito al Cipess le risorse necessarie al completamento di ogni singolo intervento sono state indicate al netto delle anticipazioni già trasferite ai beneficiari nell’ambito del Por Fesr Campania 2014-2020, ora De Luca e compagni avrebbero cambiato le carte in tavolo, decidendo di detrarre le somme già trasferite agli enti, così determinando un inevitabile accollo spesa a carico dei beneficiari stessi per poter completare gli interventi”. Infine, il dirigente regionale della Lega annuncia sull’argomento “una dura presa di posizione della Lega con la presentazione di un’interrogazione in Consiglio Regionale e anche alla Camera dei Deputati perché non è possibile che si taglino risorse di opere pubbliche già rendicontate, la Regione Campania non può continuare a danneggiare i comuni che quotidianamente si fanno carico delle necessità e dei bisogni dei cittadini”.