Taverna del Re, Zinzi (Lega): Regione sia trasparente, chiarezza su interventi

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“Due incendi in quindici giorni tra le ecoballe di Taverna del Re. È una situazione che impone al presidente della Regione Roberto Fico e all’assessore Claudia Pecoraro di fornire risposte chiare e verificabili.

Dopo il primo rogo, le indicazioni fornite dalla Regione non hanno chiarito in modo sufficientemente preciso tempi e modalità degli interventi. Ora chiediamo di conoscere lo stato della messa in sicurezza del sito, le misure adottate per prevenire nuovi incendi e un cronoprogramma pubblico per la rimozione delle ecoballe, con scadenze e responsabilità definite.

Tutela salute residenti

La questione più urgente è la tutela dei cittadini e dei residenti. Occorre assicurare controlli ambientali tempestivi, comunicare i risultati dei monitoraggi e chiarire quali precauzioni siano necessarie per la popolazione. Non si può chiedere a chi vive in quest’area di attendere senza sapere quali rischi siano stati accertati e quali interventi siano in corso.

Ringrazio i Vigili del fuoco e tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento. Ma l’emergenza non può essere affrontata soltanto quando scoppiano le fiamme.

Fico e Pecoraro rendano pubblici gli atti, il calendario degli interventi e lo stato di avanzamento della rimozione. Su Taverna del Re servono fatti documentabili, tempi certi e, prima di tutto, sicurezza per le persone”.

Lo dichiara il deputato, capogruppo Lega in Commissione ambiente alla Camera e coordinatore della Lega in Campania *Gianpiero Zinzi*.