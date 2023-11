Taxi, Vietri (FdI): “Sindaco Napoli su licenze non perda tempo”

“Persino un sindaco di sinistra come quello di Milano, Giuseppe Sala, ha deciso di sfruttare le semplificazioni introdotte dal Decreto Asset, voluto fortemente dal Ministro Urso, per indire un bando straordinario volto ad introdurre 450 nuove licenze taxi. Una decisione che, di fatto, conferma la piena efficacia dell’impianto legislativo recentemente introdotto. Cosa aspetta il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi?”. Lo dichiara, in una nota, la deputata campana di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “Si tratta di un servizio fondamentale soprattutto per le grandi città, come Napoli, che hanno una utenza enorme che non può più patire disagi. Il Governo Meloni ha fatto la sua parte. Ci aspettiamo ora che anche il primo cittadino di Napoli affronti seriamente la grave mancanza di taxi nella sua città rispondendo così anche ai richiami dell’Antitrust”.

