Terremoto, Forza Italia chiede più informazioni alla cittadinanza

Alla luce delle numerosissime scosse di terremoto verificatesi, chiediamo all’Amministrazione di Napoli e città Metropolitana, nelle persone del Sindaco Manfredi e degli assessori preposti, di intraprendere un percorso di dialogo più forte ed intenso con la popolazione. La paura è tanta e le ultime scosse verificatesi nella giornata di ieri hanno letteralmente “scosso” gli animi dei cittadini, ai quali noi tutti come rappresentanti istituzionali dobbiamo risposte celeri. Ricordare quotidianamente attraverso un bollettino o attraverso i canali social e stampa delle amministrazioni quali siano le ultime condizioni e se vi siano rischi immediati, insomma un monitoraggio costante, insieme alla protezione civile, dal quale i cittadini possano trovare calma e chiarezza. Inoltre, come già ripetutamente richiesto come gruppo di Forza Italia, occorre un miglioramento della comunicazione per eventuali piani di evacuazione in particolar modo nei quartieri periferici della città di Napoli, laddove vi sono maggiori difficoltà. Ribadiamo ancora una volta la necessità di distribuire attraverso un’opera di volantinaggio nei principali luoghi di vita cittadina (parchi, grande distribuzione, uffici postali, farmacie, etc). È necessaria una comunicazione capillare che non è pensabile da attuare esclusivamente attraverso il canale digitale.