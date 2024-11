Terzo mandato, è guerra De Luca-Schlein

- pubblicità -

La situazione politica in Campania ha recentemente attirato l’attenzione nazionale a causa delle tensioni interne al Partito Democratico.

Il punto centrale della controversia riguarda il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e la sua ambizione di ottenere un terzo mandato come presidente della regione, nonostante le leggi nazionali attualmente stabiliscano un limite di due mandati.

Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, ha chiaramente espresso la posizione del partito a livello nazionale, affermando che non sosterranno mai De Luca per un terzo mandato. Questa posizione è in aperto contrasto con il partito campano, che è accusato di voler forzare la mano e modificare le leggi per permettere a De Luca di ricandidarsi. La tensione è palpabile, in quanto il partito campano sembra deciso a sostenere De Luca, nonostante la forte pressione da Roma per rispettare il limite imposto a livello nazionale.

Un punto cruciale si raggiungerà presto, con una sessione del Consiglio regionale in programma per discutere e recepire la norma nazionale sui mandati. Alcuni membri del Partito Democratico campano, sotto pressione da parte dei vertici nazionali, potrebbero scegliere di non appoggiare il cambiamento delle leggi locali che consentirebbero il terzo mandato, ma al momento sembra che il sostegno a De Luca prevalga.

Il governatore De Luca spera di giustificare la sua posizione appellandosi a un precedente stabilito in Veneto, dove i mandati sono stati calcolati solo a partire dal momento del recepimento della nuova legge. In base a questa interpretazione, il suo secondo mandato iniziare dal 2025. Tuttavia, esiste un complicato fattore storico: nel 2009, l’allora presidente della Regione, Antonio Bassolino, apportò modifiche alla legge elettorale, il che aggiunge complessità al dibattito giuridico su cosa costituisce il recepimento della norma sui due mandati. A complicare ulteriormente il quadro, c’è la possibilità che altri presidenti delle regioni, come Michele Emiliano della Puglia, possano invocare la stessa logica e cercare anch’essi un terzo mandato. Questo potrebbe generare un effetto domino frustrare i tentativi di rinnovamento promossi da Schlein.

Queste dinamiche interne sottolineano le tensioni tra vecchie guardie e aspirazioni di cambiamento, creando una situazione intricata che potrebbe avere ripercussioni significative sia a livello regionale che nazionale.

Nel dibattito politico italiano, emergono tensioni significative all’interno del Partito Democratico (PD), specialmente in relazione alle dinamiche regionali e nazionali. In Campania, si sta discutendo sulla possibilità di un terzo mandato per l’attuale governatore, nonostante il fermo rifiuto espresso dalla leader del partito, Elly Schlein. Questa situazione ha evidenziato una spaccatura interna: i parlamentari del PD a Roma si oppongono alla proroga del mandato, mentre i consiglieri regionali in Campania sembrano essere favorevoli. Questo dualismo pone interrogativi sulla coerenza e l’unità del partito, sollevando il dubbio se esistano effettivamente due anime diverse all’interno del PD, una più nazionale e una più regionale.

Dal canto suo, Tommaso Foti, rappresentante di Fratelli d’Italia alla Camera, sottolinea questa contraddizione. Foti mette in discussione l’idea di un PD diviso e suggerisce che ci sia una sorta di autonomia differenziata nella gestione delle politiche tra Roma e Napoli, collegando il tutto alla leadership di Schlein. Questo fenomeno potrebbe essere interpretato come una mancanza di coordinamento e visione comune all’interno del partito.

A questo dibattito si unisce anche Fulvio Martusciello di Forza Italia, che richiama la propria esperienza nella riorganizzazione della classe dirigente campana nel 2022. Martusciello paragona la battaglia odierna di Schlein a quella che lui stesso ha combattuto, sottolineando come allora la decisione di rinnovare il personale politico sia stata accompagnata da scandali e resistenze al cambiamento. Invita pertanto Schlein a non indietreggiare di fronte agli ostacoli, ricordandole che l’arroganza si affronta con determinazione e coraggio. Parallelamente, in Campania, la situazione politica continua a evolversi.

Il governatore uscente, De Luca, intende costruire una nuova coalizione per sostenere la sua ricandidatura, anche in assenza del supporto del PD. Si prevede che quest’alleanza includa Italia Viva, Azione e diverse liste civiche locali, formando così un “Terzo Polo” a livello regionale. Questa strategia potrebbe ridisegnare il panorama politico campano, offrendo nuove alleanze e dinamiche di potere.