Tragedia Faito, il cordoglio

“Seguo con profondo dolore quanto accaduto alla funivia del Faito. Una tragedia che lascia sgomenti. Rivolgo la mia preghiera alle vittime. Esprimo la mia più sentita vicinanza ai loro familiari. Un ringraziamento a chi è impegnato nelle operazioni di soccorso”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“Sono sul Monte Faito, sul luogo della tragedia. Vedere il recupero di quattro salme e’ stato straziante. Tre turisti e il macchinista originario di Vico Equense. Una quinta persona era gravemente ferita ma spero vinca la sua battaglia per la vita. E’ il momento del dolore e della vicinanza alle famiglie delle vittime. Ci tenevo ad essere sul posto, seppur molto impervio, per portare la vicinanza dello Stato e ringraziare i soccorritori per il duro lavoro che hanno sostenuto nella ricerca e nel recupero. Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Soccorso alpino sono stati i soliti eroi che hanno fatto tutto quello che potevano. E se la quinta persona si salverà sarà merito loro e dei medici. Sono il racconto migliore della nostra Nazione. Bisognerà andare fino in fondo nelle responsabilità di questa tragedia, accertare i fatti ed ho piena fiducia nella Magistratura. Quale Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti verificherò ogni atto per dare giustizia a quei corpi martoriati che ho visto”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Antonio Iannone, presente sul luogo del recupero delle vittime.

“Sulla tragedia che si è consumata sul Monte Faito auspichiamo che sia fatta luce nel più breve tempo possibile. Il primo pensiero è rivolto alle vite umane stroncate da questo terribile incidente, alle loro famiglie in un momento di grande dolore e ai soccorritori che hanno attivato le operazioni per mettere in salvo gli altri passeggeri. Verrà anche il momento di capire cosa è andato storto e se poteva essere evitata questa tragedia. In questo senso, sarà molto d’aiuto il report chiesto dal ministro Salvini che ringraziamo per essersi subito attivato per tutte le verifiche del caso”. Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore del partito in regione Gianpiero Zinzi.

“Una tragedia che doveva e poteva essere evitata, in una giornata convulsa, in cui le prime notizie diffuse avevano fatto sperare che non vi fossero vittime. Purtroppo, così non è stato. Confidiamo nel lavoro della magistratura perché faccia emergere tutte le responsabilità penali del caso, ma allo stesso tempo chiediamo che già dai prossimi giorni si attivi una Commissione d’inchiesta per fare piena luce sulle cause che hanno portato al guasto fatale. Restano al momento degli interrogativi inquietanti: sono stati svolti, e con la dovuta perizia, i controlli sull’intero impianto della Funivia del Faito prima della riapertura, avvenuta appena una settimana fa, dopo la chiusura invernale? Chi ha autorizzato il servizio per la giornata di oggi e quelle precedenti, nonostante da alcuni giorni l’area stabiese fosse interessata da condizioni meteo proibitive e, in particolare, fosse sferzata da forti raffiche di vento? Ai familiari delle vittime giungano le nostre condoglianze, un sentito ringraziamento a tutti i soccorritori impegnati”. Così in una nota il capogruppo Severino Nappi, a nome del gruppo Lega nel Consiglio regionale della Campania: Massimo Grimaldi, Antonella Piccerillo, Carmela Rescigno e Aurelio Tommasetti.

“Condoglianze ai familiari delle vittime del Monte Faito.Quanto successo a Castellammare di Stabia è una tragedia che al momento non trova spiegazione. Auspichiamo che si possa presto fare luce sull’accaduto. La sicurezza non può e non deve mai essere messa in secondo piano”. Lo dichiara Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera, che così commenta l’incidente di oggi, che ha coinvolto la cabina della funivia a monte della linea Castellammare di Stabia – Monte Faito.