Trasporti, acceso confronto tra Di Gregorio (Eav) e Nappi (Lega)

Acceso dibattito sul settore trasporti tra Umberto De Gregorio, Presidente dell’Eav, e Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania, nello studio televisivo di MattinaLive, il morning show in onda su Canale8 condotto da Diletta Acanfora.

Oggetto di discussione, tra i vari temi legati al settore trasporti, anche l’ultimo bando pubblicato dall’azienda sul quale si è così espresso il consigliere regionale: “Il 18 marzo viene pubblicato un bando in cui Eav si propone di assumere 20 unità per il personale di accompagnamento dei treni. In tale bando, però, è prevista un’abilitazione che non era mai esistita. La stessa viene rilasciata da una società, l’unica in Italia, che dall’8 marzo sta organizzando un corso in cui partecipano esattamente il numero di persone che possono essere assunte con questo bando. Questo è un esempio tipico della trasparenza dell’Eav”

Non si è fatta attendere la risposta piccata di De Gregorio: “Negli anni in cui Nappi era assessore ci sono state zero assunzioni in Eav, mentre negli ultimi anni abbiamo assunto 1250 persone sempre con assoluta trasparenza. Non c’è nessun problema sul corso né tantomeno verifiche da parte della Corte dei Conti. Denuncerò il consigliere per quanto detto. Nappi segnala solo menzogne perché l’Eav funziona benissimo e non c’è stata mai alcuna procedura di assunzione inficiata da ricorsi della magistratura”.