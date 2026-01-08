Trasporti, neo assessore Casillo incontra De Gregorio (EAV)

- pubblicità -

“Subito a lavoro per garantire un trasporto pubblico locale efficiente e affidabile per pendolari e turisti. Questa mattina ho avuto un lungo e proficuo confronto con il presidente di EAV, Umberto De Gregorio, e i vertici della società che gestisce il servizio di trasporto su ferro. Un primo incontro in linea con le priorità indicate dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con l’obiettivo di avviare immediatamente un percorso concreto finalizzato al miglioramento del servizio di trasporto” – è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, Vicepresidente della Regione Campania.

“L’obiettivo è chiaro: superare le criticità che da troppo tempo penalizzano cittadini e pendolari. Al centro della discussione i nuovi treni, le criticità gestionali, ma anche le condizioni in cui versano le stazioni e l’organizzazione complessiva di EAV, ma anche delle linee Cumana e Circumflegrea. Questo primo incontro rappresenta l’avvio di un percorso di lavoro immediato e strutturato, al fine di restituire qualità e dignità al trasporto pubblico locale” – ha concluso il titolare della delega ai Trasporti.