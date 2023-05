Treni, Cantalamessa (Lega): con Salvini diretto Napoli-Bari presto realtà.

“Sempre più vicina la realizzazione del collegamento ferroviario diretto Napoli-Bari. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha incontrato oggi i sindaci delle due città, Manfredi e Decaro, per discutere insieme alle Fs di un progetto atteso da vent’anni. Il Mit, guidato da Matteo Salvini, accelera i lavori: il collegamento sarà presto realtà, dopo anni di promesse da parte del Pd. Ci ricordiamo ancora di quando 3 anni fa l’allora ministro Paola De Micheli prometteva che sarebbe partito entro un mese il treno diretto tra i due capoluoghi, che con loro al governo non ha mai visto la luce. Basta chiacchiere, ora fatti concreti, cantieri e opere per Napoli”.



Così in una nota il senatore napoletano della Lega Gianluca Cantalamessa.