Turismo, Forza Italia: no aumenti e no nuovi ticket

Forza Italia si è da sempre espressa contro il Ticket d’ingresso nel Centro Storico di Napoli ma allo stesso tempo siamo contro l’innalzamento dell’imposta di soggiorno.

Il Turismo non è una vacca da mungere anche perché abbiamo constatato più volte in questi anni come i proventi derivanti da tale imposta non vengano utilizzati per migliorare i servizi turistici bensì per tutt’altro.

Abbiamo ribadito più volte la nostra contrarietà al modus operandi dell’Amministrazione sulla gestione di tali fondi e non possiamo chiedere, senza mai interpellare gli operatori del settore, di reperire dal Turismo altri fondi senza prima dare risposte concrete ai turisti e ai lavoratori del comparto.

Da tempo abbiamo chiesto un consiglio monotematico sul turismo per dibattere e concertare l’azione dell’Amministrazione sul tema. Oggi apprendiamo dai giornali, e non in aula consiliare, che nel prossimo Bilancio di Previsione si vuole aumentare l’imposta di soggiorno.

Forza Italia voterà contro tale atto deliberativo finché non vi sarà una rendicontazione seria su quanto speso e un programma di spesa incentrato realmente sui servizi al turismo.

Non più solo su eventi e area cultura ma su decoro urbano, sicurezza e manutenzione stradale.